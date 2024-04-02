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Владимир Путин наградил коллектив КГЭУ и татарстанского педагога

14:00, 02.04.2024

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении», среди отличившихся есть и татарстанцы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Почетной грамотой президента РФ удостоен педагог-организатор Базарно-Матакской средней общеобразовательной школы Алькеевского района Сергей Платонов.

В распоряжении уточняется, что награда присуждена «за заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи, проявившей высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении гражданского долга».

Также отметили заслуги коллектива Казанского государственного энергетического университета. Президент РФ объявил благодарность «за научно-педагогическую деятельность и подготовку квалифицированных специалистов».

Напомним, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами жителей Татарстана:

  • За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден замдиректора департамента безопасности «Ак Барса» Николай Журов.
  • За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный строитель России» удостоился генеральный директор ООО «Мостостроительное управление» Бахрам Талыб оглы Мустафаев.
  • Еще российский лидер объявил благодарность двум работникам «Татнефти». Владимир Путин отметил руководителя управления компании Рамиля Абдрахманова и инженера управления по реализации проектов строительства Елену Белову.

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Рената Валеева
Общество Татарстан

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