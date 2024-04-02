Владимир Путин наградил коллектив КГЭУ и татарстанского педагога
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении», среди отличившихся есть и татарстанцы. Документ опубликован на портале правовой информации.
Почетной грамотой президента РФ удостоен педагог-организатор Базарно-Матакской средней общеобразовательной школы Алькеевского района Сергей Платонов.
В распоряжении уточняется, что награда присуждена «за заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи, проявившей высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении гражданского долга».
Также отметили заслуги коллектива Казанского государственного энергетического университета. Президент РФ объявил благодарность «за научно-педагогическую деятельность и подготовку квалифицированных специалистов».
Напомним, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами жителей Татарстана:
- За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден замдиректора департамента безопасности «Ак Барса» Николай Журов.
- За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный строитель России» удостоился генеральный директор ООО «Мостостроительное управление» Бахрам Талыб оглы Мустафаев.
- Еще российский лидер объявил благодарность двум работникам «Татнефти». Владимир Путин отметил руководителя управления компании Рамиля Абдрахманова и инженера управления по реализации проектов строительства Елену Белову.
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