Глава МЧС России поздравил коллег с 375-летием пожарной охраны

Фото: Максим Платонов

Александр Куренков, глава МЧС России, поздравил своих коллег с 375-летним юбилеем пожарной охраны России. Он подчеркнул важность подвига и энтузиазма поколений пожарных в создании истории пожарного дела.

Огонь, как отметил глава МЧС, — это беспощадная стихия, победить которую можно только благодаря отваге и профессионализму. Куренков сказал, что защита от огня — дело настоящих мужчин, и привел примеры подвигов пожарных во время Великой Отечественной войны и при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

— Огонь — беспощадная стихия. В схватке с ним способны победить только отвага и профессионализм. Пройти испытание стихией под силу лишь крепким духом, с закаленным характером и волей. Огонь не признает чинов и рангов, учит работать в связке и принимать единственно верное решение. Защита от него — дело настоящих мужчин, — отметил Куренков.

Также он упомянул, что пожарные продолжают свою важную работу в приграничных районах, зоне СВО и в Арктике. Только за прошлый год они спасли около 27 тысяч человек и эвакуировали около 180 тысяч. Глава МЧС поблагодарил пожарных за их труд и пожелал им добра, здоровья, благополучия и успехов.

— Дорогие друзья, спасибо вам за добросовестную работу и самоотверженность. Желаю вам добра, здоровья, благополучия и успехов, мирного неба. И по традиции — «сухих рукавов»! — поздравил министр своих коллег.

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Артем Гафаров