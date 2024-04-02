В Татарстане организуют первую лагерную смену по фиджитал-спорту

С 28 июня по 15 июля в молодежном центре «Волга» пройдет первая смена, посвященная фиджитал-спорту. Ее участники поборются за кубок I Детских Игр будущего.

Руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов рассказал, что цель смены — привлечь как можно больше детей и молодежи к занятиям фиджитал-спортом и создать детские фиджитал-команды в каждом районе республики.

В смене примут участие 100 ребят в возрасте от 9 до 17 лет. Они смогут попробовать себя в роли фиджитал-спортсменов и поборются за победу в соревнованиях. Список дисциплин еще не утвержден.

«Движение первых» в Татарстане в этом году проведет девять тематических смен. Две из них будут бесплатными, остальные — с родительским взносом. Муниципальные смены движения пройдут во всех районах республики. Более 17 тысяч детей смогут провести летние каникулы вместе с «Движением первых».

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Разиль Самигуллин