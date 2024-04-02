Правительство выделит 1,8 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область

Правительство продолжает поддерживать Калининградскую область, столкнувшуюся с внешними ограничениями на транзит грузов из других регионов страны. На субсидирование таких перевозок морским транспортом будет направлено 1,8 млрд рублей.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства поступят из федерального бюджета и будут направлены Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками.

Принятое решение обеспечит стабильную перевозку грузов в Калининградскую область и за ее пределы, поможет не допустить роста цен на товары и поддержать промышленные предприятия самого западного региона страны. Благодаря федеральным субсидиям до конца 2024 года общий объем таких перевозок составит не менее 600 тыс. тонн.

Такое решение принято по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 27 сентября 2023 года. По итогам 2023 года грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей. Объем перевозок с использованием средств субсидий составил более 744 тыс. тонн.

Ранее правительство утвердило льготные тарифы на железнодорожные перевозки товаров. В перечень льготных грузов вошли уголь, черные металлы, руды и промышленное сырье, которое будет перевозиться на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

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Разиль Самигуллин