Путин: «Нам нужно обновить подходы к миграционной политике»

Владимир Путин предложил обновить подход к миграционной политике. Данное предложение глава государства озвучил на коллегии Министерства внутренних дел. Он добавил, поскольку при разбирательстве различных трагедий оказывается, что преступник проник в Россию без каких-либо проблем, при этом имея за спиной букет правонарушений.

Владимир Путин отметил, что необходимы современные биометрические средства, также нужно обновить подходы к миграционной политике. Президент России поручил ведомствам решить данную проблему и предоставить перечень решений ситуации. Он резюмировал, что необходимо сохранить межэтническую дружбу.

Согласно нововведениям, все иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Кроме того, в представительствах МВД России за рубежом можно будет зарегистрировать свои биометрические данные.

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Разиль Самигуллин