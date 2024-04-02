Продажи автомобилей Lada в марте выросли на 83,6%

Продажи автомобиля Lada АвтоВАЗа в марте выросли на 83,6% в годовом выражении, сообщила компания. Всего за месяц было продано 42 840 автомобилей марки.

Это наибольший показатель за последние 11 лет. Месячный рост продаж составил 53,6%, сообщили «Ведомости».

— Компания продолжает выполнять план производства 2024 года, который утвердил совет директоров. В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 000 автомобилей, — пояснил президент компании Максим Соколов.

Самой востребованной моделью стала Lada Granta, было продано 20 412 таких автомобилей. Второе место заняла Lada Vesta нового поколения с продажами в 11 703 единицы. Также «Реальное время» рассказало, что новая Lada Vesta в Казани стоит от 1,2 до 1,8 миллиона рублей — средняя цена нового автомобиля составила 1 538 690 рублей.

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