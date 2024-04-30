Ирек Кадамов поздравил коллег и ветеранов с Днем пожарной охраны России

Фото: Максим Платонов

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов обратился к коллегам и ветеранам с поздравлением в честь Дня пожарной охраны Российской Федерации.

Он напомнил, что 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович Романов подписал «Наказ о градском благочинии». В этом году службе исполняется 375 лет.

Ирек Кадамов отметил, что пожарные всегда находятся на передовой линии огня. Они действуют в экстремальных условиях, рискуя собственной жизнью, но при этом в любое время дня и ночи приходят на помощь тем, кто попал в беду.

Благодаря принимаемым мерам и поддержке со стороны раиса Татарстана, Государственного совета и правительства республики, глав муниципальных образований и объектов экономики в Татарстане удается сохранить многолетнюю тенденцию к сокращению количества пожаров.

Сотрудники Государственного пожарного надзора занимаются предупреждением и профилактикой пожаров, добросовестно исполняя свой профессиональный долг. Благодаря их работе удается предотвращать пожары, снижать материальный ущерб и, самое главное, сохранять человеческие жизни.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам противопожарной службы, которые являются примером для молодых сотрудников и хранят традиции пожарного дела.

Полковник внутренней службы Ирек Кадамов поблагодарил коллег за добросовестное выполнение поставленных задач и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейшего совершенствования профессионального мастерства.

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Артем Гафаров