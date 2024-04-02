Разработчик аналога Microsoft Office оказался убыточным в 2023 году

Разработчик офисного софта «Новые облачные технологии», который является резидентом ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане, в 2023 году сократил свою выручку на 44% и понес убытки.

В финансовой отчетности компании за 2023 год указано, что выручка «Новых облачных технологий» уменьшилась на 43,8% по сравнению с предыдущим годом и составила около 1,9 млрд рублей.

Компания понесла чистый убыток в размере 5,2 млрд рублей — после получения прибыли в размере 386,5 млн рублей в предыдущем году. Предыдущие годы также были убыточными для компании, однако в 2022 году ей удалось получить прибыль. В этом же году выручка выросла на 295%, достигнув отметки в 3,3 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина