Камский машиностроительный завод увеличил чистую прибыль в 2023 году на 40%

Чистая прибыль закрытого акционерного общества «КаМЗ» в 2023 году составила 2,6 млн рублей, что на 40% больше, чем в предыдущем году.

«КаМЗ» работает на рынке автомобильной и нефтяной промышленности с 1999 года. Основной вид продукции предприятия — комплектующие для погружных насосов, электродвигателей и автотранспортных средств. Производство ведется на высокоточном металлообрабатывающем оборудовании, позволяющем выполнять токарную, фрезерную и шлифовальную обработку.

Валовая прибыль компании в 2023 году достигла 2,6 млн рублей, по сравнению с 2022 годом она повысилась до 720 тыс. рублей с убытка (с 141 тыс.), в то же время выручка компании снизилась на 3,7 млн рублей в этом году, тогда как в 2022-м она составляла почти 50 миллионов.

Расходы на оплату труда сотрудников ЗАО ПО «КаМЗ» также увеличились и составили 9,5 млн рублей в 2023 году, что на 5,5 млн больше, чем годом ранее.

Согласно отчету, возросла и кредиторская задолженность компании — до 20 млн рублей. Дебиторская задолженность также возросла и составила 18,6 миллиона. Оба показателя одинаково увеличились почти на миллион.



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Анастасия Фартыгина