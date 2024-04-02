К саммиту БРИКС в Казани отреставрируют башню Сююмбике

Башня Сююмбике в Казани будет отреставрирована к саммиту глав государств БРИКС, который состоится в октябре этого года. Об этом сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По его словам, проект реставрации разрабатывает ГУП «Татинвестгражданпроект» — специалисты дорабатывают проектную документацию. В рамках реставрации планируется обновить фасады и компоновку кирпичной кладки башни Сююмбике. Объем реставрационных работ, которые будут проведены в следующем году, будет зависеть от финансирования.

Иван Гущин отметил, что все проблемные зоны объекта известны и на сегодня башне ничего не угрожает. Тем не менее, по словам председателя Комитета, укрепительные работы необходимо вести как внутри, так и снаружи башни. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета по организации международных и спортивных игр стран БРИКС.

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Разиль Самигуллин