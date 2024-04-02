ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших розничных сетей в ряде регионов России. В частности, проверки коснутся таких сетей, как «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан».
Проверки проводятся в рамках контроля ценообразования на куриные яйца. Ранее ФАС проверила производителей куриных яиц.
В ходе проверок служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.
Ранее Федеральная антимонопольная служба Республики Татарстан признала нарушения в закупке на ремонт автодорог в Татарстане. «Реальное время» выяснило, что ГКУ «Главтатдортранс» планировало отремонтировать 5 километров дороги по региону.
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