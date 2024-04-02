В Татарстан мигрируют медведи из соседних регионов

Фото: Артем Гафаров

В Татарстане наблюдается миграция медведей из соседних регионов, таких как Кировская область, республики Марий Эл и Удмуртия. Об этом «Реальному времени» рассказали в Госкомитете республики по биоресурсам. В последние годы специалисты также отмечают заходы в Татарстан косуль. По словам экспертов, это говорит о хорошей кормовой базе республики. Вслед за косулями перемещаются и рыси.

В Госкомитете отмечают, что Татарстан не относится к лесным регионам и не является классическим местом проживания медведей, так как медведь — это лесной житель. Тем не менее в последние годы наблюдаются регулярные заходы медведей из соседних регионов. При этом численность медведей возросла не только в Татарстане, но и по всей территории Российской Федерации.

— По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, их общая численность с 2013 года по 2021 год возросла почти на 50% и сейчас составляет более 300 тысяч. Конечно же, медведи стали подыскивать себе новые, не занятые территории, и Татарстан стал одним из таких регионов, — сообщили в Комитете по биоресурсам республики.

Именно из-за такой миграции Кубок Татарстана по трофи-рейдам (гонки по бездорожью, — прим. ред.) «Распутье» в этом году решено было отменить. Проведение соревнований прошло все необходимые согласования, но, прокладывая трассу, специалисты обнаружили множество следов животных, а также их лежанки.

— Учет бурого медведя проводился в весенне-летний период прошлого года по следам жизнедеятельности и по оценочной численности, представляемой районными специалистами Госкомитета Татарстана по биоресурсам. По результатам учета, в республике обитает около 70 медведей, — резюмировали в ведомстве.

«Наша республика не относится к лесным регионам и не является классическим местом проживания медведей». Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Медведи всеядны. Их питание весной составляют муравейники, падаль, копытные; в июне-июле — насекомые, листья осины, крупнотравье (зонтичные: дудник, борщевик, дягиль), яйца птиц; в конце лета и осенью — ягоды (малина, брусника, клюква, черемуха, рябина), грызуны, овес. Активно кормится зверь отбросами у дорог, на свалках.

— Бурый медведь ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. В июне у бурых медведей начинается период гона. В это время животные ведут себя крайне агрессивно. В ноябре залегает в берлогу до конца марта. В январе в берлоге рождается 1—2 детеныша. Средний вес одного медвежонка не превышает 500 граммов, длина — 22—24 см, — заключили в Комитете по биоресурсам Татарстана.

Напомним, Государственный комитет республики Татарстан по биологическим ресурсам сообщил о внесении изменений в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. Поправки касаются исключения бурого медведя и включения соссюреи горькой и подорожника солончакового в список охраняемых видов растений, занесенных в Красную книгу Татарстана.

Ранее в зооботсаду Казани обнаружили нарушения содержания бурых медведей — проверку провела прокуратура Приволжского района города с участием специалистов Управления Россельхознадзора по Татарстану, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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Разиль Самигуллин