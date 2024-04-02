В Татарстане за 2023 год в рамках любительской и спортивной охоты выдано 34 234 разрешения

В Татарстане еще не подведены итоги сезона охоты 2023 года. На данный момент известно только о количестве разрешений, выданных в рамках любительской и спортивной охоты, — 34 234. Об этом «Реальному времени» рассказали в Госкомитете республики по биоресурсам.

Сезон охоты закончился 29 февраля 2024 года, так что данные о добыче животных будут известны позже. Это позволит получить более полную картину об охотничьей деятельности в регионе.

Напомним, в Татарстане наблюдается миграция медведей из соседних регионов, таких как Кировская область, республики Марий Эл и Удмуртия. В последние годы специалисты также отмечают заходы в Татарстан косуль. По словам экспертов, это говорит о хорошей кормовой базе в республике. Вслед за косулями перемещаются и рыси



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Разиль Самигуллин