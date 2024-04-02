За прошедшую неделю в Министерство экологии Татарстана поступила 141 жалоба

За последнюю неделю марта в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 141 обращение. Чаще всего люди жаловались на несанкционированные свалки: по этой теме было 56 сообщений. Качество атмосферного воздуха вызвало 40 жалоб, а качество воды — 20. Все обращения находятся на рассмотрении.

С начала года в экологическую приемную уже поступило 926 обращений. Из них 126 были отправлены через мобильное приложение «Школьный экопатруль», 193 — через систему «Народный контроль», 54 — через платформу обратной связи «ПОС». Еще 553 обращения были получены по каналам связи министерства. Все обращения находятся в работе.

Напомним, с 1 апреля в Татарстане начинается двухмесячник по санитарно-экологической очистке территорий. Основная цель мероприятия — ликвидация свалок мусора и благоустройство территорий после зимы.

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Разиль Самигуллин