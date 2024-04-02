Сегодня стартует полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Сегодня, 2 апреля, стартует первый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

Напомним, что ярославцы в семиматчевой серии дожали омский «Авангард». Омичам удалось сравнять серию со счетом 1:3, однако в решающем матче не смогли сломить «железнодорожников». По ходу той серии в отставку ушел и главный тренер омского клуба — Михаил Кравец.

Матчи в паре «Локомотив» — «Трактор» пройдут 2, 4, 6, 8 и при необходимости 10, 12 и 14 апреля. Первая встреча пройдет сегодня, 2 апреля, в 19.30 мск на домашнем льду ярославского коллектива УКРК «Арена-2000-Локомотив».

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