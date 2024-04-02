На предприятия Нижнекамска и Елабуги утром совершена атака беспилотников

Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Рустам Нургалиевич оперативно получает информацию по ситуации в Закамье.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Все службы находятся в повышенной готовности.

