В Казани вырос спрос на услуги пеших курьеров

Согласно исследованию «Авито Услуг», в 2024 году спрос на услуги курьеров в Казани вырос более чем в два раза (+123%). Это связано с развитием электронной коммерции, ростом онлайн-продаж товаров повседневного спроса и рынка доставки готовой еды. Услуги курьеров востребованы как у бизнеса, так и у жителей Казани.

Аналитики «Авито Услуг» изучили, какому виду доставки отдают предпочтение казанцы и какие средства передвижения выбирают курьеры. Спрос казанцев на пеших курьеров на «Авито Услугах» увеличился на 81% год к году. У такой доставки есть ряд преимуществ — она дешевле услуг авто- и велоисполнителей. Кроме того, пешие курьеры могут работать круглый год, они не зависят от пробок и не нуждаются в специальной инфраструктуре, как курьеры на электросамокатах или велосипедах.

Наиболее популярна пешая доставка у жителей Оренбурга (64%), Новосибирска (50%) и Саратова (47%). Предложение услуг пеших курьеров за год увеличилось на платформе почти втрое (+187%), что сильно опережает спрос.

Напомним, спрос казанцев на курьеров-водителей увеличился в 3,2 раза, а также в два раза вырос интерес казанцев и к курьерам, которые используют электротранспорт — электровелосипеды и самокаты. Преимущество данных видов доставки в их скорости.

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Разиль Самигуллин