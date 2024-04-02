За первый квартал 2024 года экологи Татарстана получили 926 жалоб, 152 из них — с севера Казани

В экологическую общественную приемную за первые три месяца 2024 года поступило 926 обращений. 352 из них — по вопросам несанкционированного размещения отходов (в том числе 76 — это снежные свалки), 304 — по качеству атмосферного воздуха.



152 жалобы на качество атмосферного воздуха поступило от жителей северной части Казани. Министр экологии Татарстана Александр Шадриков привел один из последних примеров выявленных превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе в этом проблемном районе:

— В марте по жалобам жителей наши инспекторы отобрали пробы воздуха в Авиастроительном районе Казани. Точку отбора выбрали с учетом направления ветра. По результатам исследования было выявлено превышение по сероводороду в 11 раз. Северо-восточнее места отбора проб расположен полигон ТКО «УК ПЖКХ» по ул. Химической. Да, есть и другие объекты в этой части, но по направлению ветра ближайший источник — это полигон!

Информация по инциденту направлена в Росприроднадзор для принятия мер реагирования.

Людмила Губаева