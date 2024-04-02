В Казани появилась учебно-тренировочная квартира для детей с ментальными нарушениями развития

В Казани открылась третья учебно-тренировочная квартира, предназначенная для детей с особенностями развития. Это пространство площадью 77,2 кв.м расположено в поселке Юдино и может принимать до 14 человек в день.

Проект нацелен на обучение детей бытовым навыкам, школьной программе и творческим занятиям. Целью является подготовка ребят к самостоятельной жизни и социализация среди сверстников. Мэр города Ильсур Метшин и меценат Андрей Беляков посетили новое пространство и вручили руководителю проекта Миляуше Наразиной сертификат на покупку оборудования.

Учебно-тренировочная квартира является важным шагом в поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Она предоставляет им возможность освоить навыки, необходимые для самостоятельной жизни, и адаптироваться в обществе.

Обучение длится четыре месяца, после чего дети могут повторно пройти курс. В квартире будут обучаться дети от восьми до 11 лет с различными особенностями, такими как расстройство аутистического спектра, задержка психического развития, когнитивные нарушения или синдром Аспергера.

С детьми будут работать пять тьюторов и один супервизор. Группы формируются по очереди, но педагоги также учитывают особенности каждого ребенка, чтобы обеспечить комфортное общение и обучение. Напомним, в Татарстане за первое полугодие 2023/2024 учебного года провели 54 мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья по пяти направлениям дополнительного образования.

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Разиль Самигуллин