Минниханов поручил восстановить поврежденное общежитие «Алабуга Политеха»

Сегодня глава Татарстана побывал на месте атак беспилотников. В Елабуге Рустам Минниханов осмотрел поврежденные здания общежития, поручил строителям восстановить их в короткие сроки.



Студентам «Алабуга Политеха» при встрече он сказал: «Как я вижу, вы большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными, должны быть более осторожными».

В Нижнекамске Минниханов провел совещание с руководителями предприятий.

Напомним, число пострадавших в результате взрывов выросло до 13 человек. У них ушибы и осколочные ранения. Среди восьми госпитализированных — 17-летний студент из Киргизии.