На развитие комфортной городской среды двух районов Татарстана выделят 164,5 млн рублей

Два муниципальных района Республики Татарстан, Бавлинский и Кукморский, стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2024 году на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в указанных муниципальных районах из федерального бюджета будет выделено 164,5 млн рублей. Это позволит улучшить качество жизни и сделать города Бавлы и Кукмор более привлекательными для туристов.

Напомним, в этом году в Казани планируется благоустроить дворы 452 многоквартирных домов. Это улучшит качество жизни более 100 тысяч человек. Самым крупным объектом станет комплекс дворов 24 домов по улицам Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева, где проживает около 7 тысяч человек.

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Разиль Самигуллин