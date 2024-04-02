В России установят памятную дату в честь единения России и Белоруссии

Фото: Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

В Госдуме предложили установить новую памятную дату — День единения народов России и Белоруссии. С таким предложением выступили авторы проекта федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Дата нового праздника — 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты России и Беларуси Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали «Договор об образовании сообщества России и Беларуси». Этот документ стал основой для создания Союзного государства и постепенной интеграции двух стран.

В дополнение к этому в Госдуме объяснили, что в результате интеграции Россия и Беларусь создали единое экономическое пространство, граждане двух стран могут свободно пересекать границу и не сталкиваться с таможенным контролем. Также между странами активно развивается сотрудничество в области права, экономики, науки и техники, медицины и освоения космоса. Кроме того, достигнута договоренность в области национальной безопасности и обороны и реализован комплекс мер по минимизации ущерба от незаконных санкций.



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Анастасия Фартыгина