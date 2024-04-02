С середины апреля в Татарстане подорожает летняя резина

Фото: Максим Платонов

С приближением теплой погоды в Казани ожидается сезонное подорожание летней резины для автомобилей. С середины апреля магазины по продаже шин и дисков постепенно будут повышать цены на популярные модели летних шин, об этом изданию «Реальное время» сообщили профильные сервисы.

— Еще продолжается сохранение минимальной «зимней» цены на шины. Но чем раньше покупать, тем лучше. После 10 апреля, когда уже точно все подтает и дороги будут суше, стоит ожидать повышения стоимости, — объяснили в интернет-магазине автомобильных дисков Rimzona.

Водители, планирующие замену зимней резины на летнюю, могут столкнуться с увеличением цен. Поэтому магазины и сервисы рекомендуют не откладывать покупку летних шин на последний момент и провести замену зимней резины заранее.

— Сейчас ожидаем повышения цен с приходом теплой погоды, все-таки еще пока только начало сезона шиномонтажа. Со вчерашнего дня, даже с выходных люди начали приезжать в сервисы, значит, будет и подорожание, — поделились в шиномонтажной мастерской «5 колесо».

Правильно подобранная летняя резина обеспечит безопасность и комфортное вождение в теплую погоду. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казанские магазины заявляют, что повышение стоимости напрямую зависит от более активного сезона шиномонтажа, когда автовладельцы обращаются за сменой зимней резины на летнюю.

— Еще нельзя назвать активным сезон перекидки шин на автомобилях, поэтому и подорожание пока незначительное, если оно где-то и есть. Ближе к середине апреля, конечно, руководство примет решение о повышении цен, — рассказали в шинном центре «Вершина».



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Рената Валеева