Итоги дня: четыре кандидата в президенты России, отставка главкома ВСУ, карантин по кори в Иннополисе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 8 февраля:
- Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 27—28 февраля. Точная дата еще не определена.
- На сегодняшнем заседании ЦИК было решено, что в бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата. Ими стали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.
- ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты.
Действительными признаны 95 587 подписей в поддержку Надеждина из почти 105 тысяч, что не позволяет зарегистрировать его на выборах.
- По итогам президентской кампании Центральная избирательная комиссия выступит с предложением разрешить сбор подписей на президентских выборах дистанционно через портал «Госуслуги».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что русскоязычная версия интервью журналиста Такера Карлсона с главой государства Владимиром Путиным появится на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля.
- Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Главы государств обсудили итоги развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.
- Глава государства на заседании Совета по науке и образованию дал поручение предоставить проект указа об утверждении обновленной Стратегии научно-технологического развития. На подготовку проекта Владимир Путин дал неделю.
- Уровень исполнения инвестиционных программ в энергетическом комплексе Татарстана составил в 2023 году всего 56%. Полностью выполнили обязательства пять из шести энергетических компаний, а к снижению показателя привело неполное исполнение сетевым подразделением Горьковской железной дороги.
- В Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году. В соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями на 10 апреля приходится начало проведения первого праздника, а на 16 июня — второго.
- Историческое здание львятника, построенное в 1960 году в Казанском зооботаническом саду, ожидает демонтаж. Обследование его строительных конструкций и внутренних систем показало аварийное состояние — здание изношено на 71%.
- Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании покушения на убийство ребенка в Казани. Речь идет о вчерашнем происшествии в поселке Юдино, когда неадекватный мужчина выбросил свою дочь из окна.
- Фонд общественных интересов (ФОИ), созданный в 2020 году в САР Калининграда для передачи от Сбербанка «золотой акции» Yandex N.V., сохранит свою роль в управлении российским бизнесом «Яндекса» и после его продажи нидерландской компанией.
- Состоялась встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Участники обсудили вопросы таможенного и налогового сотрудничества в объединении, а также запуск работы научно-исследовательской сети и другие вопросы.
- В 2024 году на финансирование профобучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий за счет средств нацпроекта «Демография» в Татарстане будет направлено 23,8 млн рублей.
- Татарстан лидировал в большинстве рейтингов российских регионов, составленных в прошлом году. В число вошли топ объектов ЮНЕСКО, «эмоциональный», репутационный и др.
- Университет Иннополис временно перешел на дистанционные занятия. Решение приняли из-за студента, который заразился корью. По словам сотрудников, все живущие в первом корпусе и контактировавшие с заболевшим отправлены на карантин.
- В Казани на улице Кул Гали произошла массовая драка со стрельбой. После инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
- Казанцы пожаловались на серьезную проблему с безопасностью школ. Одна из них касается образовательного учреждения №10 на улице Братьев Касимовых. По словам местных жителей, на территорию школы может проникнуть любой прохожий.
Ключевые события 715-го дня специальной военной операции на Украине:
- Главком ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку. Эту должность он занимал с июля 2021 года. Его сменил Александр Сырский, который командовал сухопутными войсками. Новый главнокомандующий ВСУ родился в России и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
- Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «100 на 100». Российских бойцов самолетами ВКС доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Всем солдатам оказывают психологическую помощь.
- Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. Один мужчина получил осколочные ранения ноги при взрыве.
- На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражены пять атак штурмовых групп ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка и Терны. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка, а также Серебрянского лесничества. Потери украинских войск составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. Украинские войска потеряли до 310 военнослужащих, танк и четыре автомобиля.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка. Потери украинских войск составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.
- На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Золотая Балка. Потери украинских войск составили до 25 военнослужащих и три автомобиля.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 040 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 938 танков и других боевых бронированных машин, 1 218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 369 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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