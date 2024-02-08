СМИ: Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27—28 февраля

Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 27—28 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в губернаторском корпусе.

По словам собеседника издания, командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля, однако дата может измениться.

Как рассказал другой источник, «послание стоит [у другого губернатора] в графике на 28 февраля». Однако он указал, что дата еще не утверждена окончательно.



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Галия Гарифуллина