ЦИК отказал в регистрации Бориса Надеждина кандидатом в президенты

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты.

Действительными признаны 95 587 подписей в поддержку Надеждина из почти 105 тысяч, что не позволяет зарегистрировать его на выборах.

В свою очередь Надеждин заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК, и предложил отложить рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом в президенты на 10 февраля. Глава комиссии Элла Памфилова в ответ на это заявила, что сроки были соблюдены с лихвой.

— Ожидаемое решение, никаких претензий к ЦИК нет, есть претензия к законодателям, — сказал Надеждин, добавив, что пойдет оспаривать решение в Верховный суд.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по сообщениям ЦИК, он не выполнил условия и имеет «большое количество огрехов». «ЦИК России при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты следует правилам, которые установлены для всех», — сказал он.

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Максим Кокунин