Казанцы пожаловались на серьезную проблему с безопасностью школ

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Жители Казани рассказали «Реальному времени» о проблемах с проходными дворами на территории школ. Одна из них касается образовательного учреждения №10 на улице Братьев Касимовых.

Проблему подняли зрители «Реального утра». По их словам, на территорию образовательного учреждения может проникнуть любой прохожий. Казанцы сокращают путь, пытаясь пройти на базар по улице Мавлютова. Среди посторонних — люди, имеющие проблемы с алкогольной зависимостью.

Рядом со школой находится здание РОНО Вахитовского и Приволжского районов города.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Также казанцы обратили внимание на похожую проблему со школой №143 на улице Четаева. Несмотря на ограждения, прохожие продолжают срезать дорогу через школьный двор, сообщили местные жители.

Вопрос безопасности школ в Татарстане остро встал после трагедии 11 мая в Казани. В декабре министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин говорил что в Татарстане решают вопрос с финансированием для организации охраны школ четвертой категории опасности.



В марте 2022 года мэрия Казани сообщила о планах выделить из бюджета республики 1,1 млрд рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».