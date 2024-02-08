В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус с мирными жителями

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители, — говорится в публикации в его telegram-канале.

Как указал Гладков, один мужчина получил осколочные ранения ноги при взрыве. В ближайшее время его доставят в больницу.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадали пять человек. Один из них в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей.

— Еще у четверых пострадавших — двух мужчин и двух женщин — осколочные ранения нижних конечностей. Бригадами скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, — рассказал глава региона.

Он также отметил, что осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина