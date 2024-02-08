В Казани возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой

В Казани на улице Кул Гали произошла массовая драка со стрельбой. После инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК России), сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Согласно предварительным данным, неизвестные заблокировали дорогу машине Kia. После этого они попытались достать водителя из салона. В telegram-каналах сообщают, что как минимум у одного из участников конфликта при себе был пистолет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Виновным может грозить до 7 лет заключения. Расследование взяла под контроль прокуратура Приволжского района Казани.

Официальных комментариев МВД пока нет.

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Галия Гарифуллина