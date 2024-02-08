Дмитрий Песков сообщил, когда опубликуют русскоязычную версию интервью Карлсона с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что русскоязычная версия интервью журналиста Такера Карлсона с главой государства Владимиром Путиным появится на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля.

— Оно будет утром в пятницу. Точное время мы еще уточним. Оно будет опубликовано на сайте президента, как обычно это происходит с любым интервью президента Российской Федерации, — говорится в telegram-канале «Пул №3» кремлевского журналиста Дмитрия Смирнова.

По словам Пескова, будет опубликована как видеоверсия интервью, так и его расшифровка на русском и английском языках. «Разумеется, это будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

скриншот realnoevremya.ru/tuckercarlson.com

Сегодня утром американский журналист Такер Карлсон раскрыл дату и время выхода интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Его должны опубликовать 9 февраля в 02.00 мск.

— Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Публикация завтра в 18.00 по времени восточного побережья США на сайте, — говорится в публикации на странице Карлсона в Instagram*.

Анонс интервью американского журналиста, опубликованный им в социальной сети X, набрал уже более 90 млн просмотров. Тема уже второй день является одной из самых обсуждаемых в топе.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что появление выдержек из якобы стенограммы — «абсолютный фейк», интервью выйдет только тогда, когда журналист будет готов опубликовать его.

*Деятельность Meta (которой принадлежит соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Максим Кокунин