Президент России поручил подготовить проект указа о Стратегии технологического развития России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию дал поручение предоставить проект указа об утверждении обновленной Стратегии научно-технологического развития. На подготовку проекта глава государства дал неделю, передает ТАСС.



— Сегодня предлагаю обсудить его обновленную редакцию. С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения. И в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа, — сказал российский лидер.

Как отметил Путин, участники Совета договорились внести изменения в стратегию на предыдущем заседании.

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Галия Гарифуллина