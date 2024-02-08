Должность главнокомандующего ВСУ занял Александр Сырский

Должность главнокомандующего ВСУ занял Александр Сырский. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Сырский родился во Владимирской области в 1965 году. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С 80-х годов живет на Украине. В августе 2019 года стал командующим Сухопутными войсками Украины.

Сырский заменит Валерия Залужного, который ушел в отставку. Пост главкома ВСУ он занял в июле 2021 года.



Сам экс-главком написал о своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в telegram-канале. Как подчеркнул Залужный, во время беседы стороны приняли «решение о необходимости изменения подходов и стратегии».



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