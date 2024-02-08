Утверждены приоритеты работы финансового трека БРИКС в этом году

7 февраля в формате видеоконференции состоялась встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Участники обсудили вопросы таможенного и налогового сотрудничества в объединении, запуск работы научно-исследовательской сети БРИКС по финансам и другие вопросы.

Замминистра финансов России Иван Чебесков и первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин выступили с инициативой по совершенствованию международной валютно-финансовой системы. Минфин и ЦБ России подготовят доклад с перечнем инициатив, рекомендаций и практических шагов по итогам совместной проработки и исследования с партнерами по БРИКС.

В ходе мероприятия участники также обсудили финансовое сотрудничество в рамках Делового совета БРИКС и вопросы взаимодействия центральных банков стран объединения. Российский Центробанк представил приоритетные направления сотрудничества на финансовом треке, в числе которых повышение доли национальных валют во взаимных расчетах и создание независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры, а также развитие сотрудничества в области ПОД/ФТ и кредитных рейтингов.

Участники встречи выразили готовность к дальнейшей проработке приоритетов российского председательства. Следующая встреча финансового трека БРИКС на уровне министров финансов и управляющих центральными банками пройдет 27 февраля.

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Галия Гарифуллина