Александру Бастрыкину доложат о расследовании покушения на ребенка в Казани

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании покушения на убийство ребенка в Казани. Поручение дано руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера, 7 февраля, в Юдино 35-летний мужчина выбросил дочь из окна пятого этажа. У девочки диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. Против отца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Расследование уголовного дела было взято в прокуратуре на особый контроль.



Прокуратура Кировского района Казани начала проверку после этого инцидента по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Если будут основания, прокуратура даст оценку работе соответствующих служб.



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Галия Гарифуллина