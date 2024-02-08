ЦИК предложит разрешить сбор подписей на президентских выборах через «Госуслуги»

По итогам президентской кампании Центральная избирательная комиссия России выступит с предложением разрешить сбор подписей на президентских выборах дистанционно через портал госуслуг. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

— Мы по итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим пересмотреть нашим законодателям. Первое — разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном, — цитирует ее «РИА Новости».



По словам Памфиловой, ЦИК также предложит уточнить в законодательстве момент, с которого лицо может считаться кандидатом. Третьим аспектом она назвала необходимость привести к единообразию базовые законы в области процедуры регистрации кандидатов.



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Галия Гарифуллина