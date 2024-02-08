В 2023 году уровень исполнения инвестпрограмм в энергетическом комплексе Татарстана составил 56%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уровень исполнения инвестиционных программ в энергетическом комплексе Татарстана составил в 2023 году всего 56% , сообщил замминистра промышленности и торговли Татарстана Марат Миннибаев на первом заседании штаба при ГК по тарифам.

По его словам, по итогам 2023 года полностью выполнили обязательства пять из шести энергетических компаний, а к снижению показателя привело неполное исполнение инвестпрограммы сетевым подразделением Горьковской железной дороги. За последние три года объем инвестпрограмм всех шести компаний был утвержден в сумме 61,4 млрд рублей, уточнил он.

Напомним, решение о создании штаба по контролю за выполнением инвестиционных программ было принято правительством Татарстане в конце 2023 года. Это связано с усилением контроля со стороны ФАС России и необходимостью расширения взаимодействия между тарифным регулятором, госорганами и ресурсоснабжающими организациями.

В режиме реального времени будет контролироваться расходование средств за счет тарифных источников, амортизации и платы за техприсоединение, пояснила первый зампред ГК по тарифам Лариса Хабибуллина. Наряду и финансовыми показателями предприятия должны будут отчитываться о физических объемах проведенных работ.

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Луиза Игнатьева