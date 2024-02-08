В Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама
В Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году. Соответсвующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
В соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями на 10 апреля приходится начало проведения Ураза-байрама, а на 16 июня — Курбан-байрама.
Первая дата приходится на среду, в следствии чего этот день будет объявлен в республике нерабочим. Вторая дата — воскресенье, потому дополнительного выходного не предусматривается.
Напомним, в 2023 году в Татарстане первый день священного месяца Рамадана наступил 23 марта. Праздник Ураза-байрам прошел 21 апреля, а 28 июня состоялся Курбан-байрам.
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