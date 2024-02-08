В Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году. Соответсвующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

В соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями на 10 апреля приходится начало проведения Ураза-байрама, а на 16 июня — Курбан-байрама.

Первая дата приходится на среду, в следствии чего этот день будет объявлен в республике нерабочим. Вторая дата — воскресенье, потому дополнительного выходного не предусматривается.

Напомним, в 2023 году в Татарстане первый день священного месяца Рамадана наступил 23 марта. Праздник Ураза-байрам прошел 21 апреля, а 28 июня состоялся Курбан-байрам.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин