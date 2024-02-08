Главком ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку

Главком ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку. Информацию озвучил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет ТАСС.



О его отставке сообщил и депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. По его словам, Залужного уволили с должности.

Сам экс-главком написал о своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в telegram-канале. Во время беседы стороны приняли «решение о необходимости изменения подходов и стратегии».

Новости о возможной отставке Залужного появились еще в конце января. В офисе президента Украины Зеленский сообщил Залужному о скором увольнении. Главкому ВСУ предложили занять другую должность, но он ответил отказом.



*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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