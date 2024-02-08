Университет Иннополис перешел на «дистант» из-за заболевшего корью студента

Университет Иннополис временно перешел на дистанционные занятия. Как рассказали «Реальному времени» сотрудники вуза, решение приняли из-за студента, который заразился корью.

По словам сотрудников, все живущие в первом корпусе и контактировавшие с заболевшим отправлены на карантин.

По состоянию на 26 февраля в республике зафиксировали 23 случая заражения корью. В восьми случаях заболели иностранцы, 14 из 15 заболевших посещали другие регионы или страны.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».