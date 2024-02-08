В избирательном бюллетене на выборах президента будет четыре кандидата

На сегодняшнем заседании ЦИК было решено, что в бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.



Кандидатами в президенты стали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Отказали в регистрации на выборах Сергею Малинковичу («Коммунисты России») и Борису Надеждину («Гражданская инициатива»), а также Раде Русских и Анатолию Баташеву.

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Галия Гарифуллина