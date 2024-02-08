Фонд общественных интересов сохранит роль в управлении «Яндексом» после продажи

Фонд общественных интересов (ФОИ), созданный в 2020 году в САР Калининграда для передачи от Сбербанка «золотой акции» Yandex N.V., сохранит свою роль в управлении российским бизнесом «Яндекса» и после его продажи нидерландской компанией.

Сегодня ФОИ принадлежат одна акция Yandex N.V. и 0,001% доли в ООО «Яндекс». Согласно материалам к собранию акционеров по вопросам корпоративной реструктуризации «Яндекса», предполагается, что ФОИ проголосует за сделку. Впоследствии «золотую акцию» Yandex N.V. приобретет сама компания и погасит ее.

Во владении ФОИ после реструктуризации останется «золотая акция» в МКАО «Яндекс», холдинговой структуре, учрежденной в Калининграде для российского бизнеса группы.

Еще одна акция с особыми правами будет у «Фонда менеджеров» «Яндекса». Менеджмент сможет накладывать вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и собрании акционеров.



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Галия Гарифуллина