Татарстан стал лидером в большинстве рейтингов российских регионов, составленных в 2023 году

Татарстан лидировал в большинстве рейтингов российских регионов, составленных в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которыми поделился ИА «ПромРейтинг».

Республика стала лидером по числу объектов ЮНЕСКО. Кроме того, Татарстан занял восьмое место в «эмоциональном» рейтинге, который отображает симпатию к региону в целом. В репутационном топе, составленном на основании средней оценки по природе, климату, экологии, истории, культуре, туризму и досугу, регион занял пятую строчку.



В итоговом рейтинге 2023 года от аналитиков агентства «РИА Рейтинг» Татарстану досталось четвертое место. Республика уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Эксперты оценивали социально-экономическое положение, материальное благополучие населения и качество жизни в регионе.

Согласно исследованию «Авито Недвижимости», Татарстан занял шестую строчку топа привлекательных для переезда и покупки первичной недвижимости регионов. Отмечается, что из рейтинга были исключены Москва, Санкт-Петербург, а также их агломерации.

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Галия Гарифуллина