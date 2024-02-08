Владимир Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в Кремле.

Главы государств обсудили итоги развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.

— С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в $200 млрд и вышел на рекордный показатель — $227,7 млрд, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Россия и Китай заинтересованы в продолжении сотрудничества, в том числе по таким направлениям, как энергетика, финансы, инфраструктура и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке. Подчеркнуто, что подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы полностью совпадают. Путин заявил, что Россия поддерживает политику «одного Китая». Также главы государств упомянули ситуацию на Украине.

Лидеры условились продолжать личные контакты.

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Галия Гарифуллина