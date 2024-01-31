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Итоги дня: Путин встретился с доверенными лицами, Госдума приняла закон о конфискации, концепция Голубых озер

21:00, 31.01.2024
Итоги дня: Путин встретился с доверенными лицами, Госдума приняла закон о конфискации, концепция Голубых озер
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 31 января:

  • Президент России Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 в Белгородской области сбила ракета западного ЗРК Patriot. По его словам, эта информация была установлена экспертизой. Глава государства указал, что Россия настаивает, чтобы на место ЧП прислали международных экспертов и провели анализ.
  • Также президент рассказал, что Россия за счет собственного производства обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов. По его словам, этого все равно недостаточно, и работа в этом направлении продолжится.
  • Грядущий последний месяц зимы продолжит трехлетний цикл теплых февралей, когда столбики термометров поднимаются на несколько градусов выше климатических норм. Что касается снегопадов, то повторения январского экстрима татарстанские метеорологи не ждут.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил жилой комплекс «Южный парк» в Елабуге. Арендное жилье построили для сотрудников ОЭЗ «Алабуга» и студентов колледжа «Алабуга Политех». Комплекс состоит из 11 пятиэтажных домов и рассчитан на 4,2 тысячи человек.
  • На территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие нового производства магистральных полуприцепов «Вагнермайер Руссланд». Инвестпроект предполагает организацию производства трех типов. Проектная мощность завода составляет 2,1 тысячи единиц в год.
  • Председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов снял свою кандидатуру на выборах президента России. Он подал документы в ЦИК 26 декабря 2023 года. Спустя 2 дня его допустили к сбору подписей в свою поддержку и разрешили открыть избирательный счет.
realnoevremya.ru (архив)
  • «Движение первых» запустит в Татарстане детскую банковскую карту. Получить ее могут дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. Обслуживание будет бесплатным, а за совершение покупок в некоторых магазинах и при получении определенных услуг будет начисляться кешбэк.
  • С 1 сентября в российские школы вернется предмет «труд». Он будет состоять из пяти обязательных и трех вариативных модулей. В пятых — седьмых классах предмет «труд» будет проходить два часа в неделю. В восьмых — девятых — один час в неделю.
  • В тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков. В ближайшее время к ним могут присоединиться еще 17 кредитных организаций. Они уже подписали договор и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в «пилот».
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем (окончательном) чтениях закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства.
  • В Госсовете Татарстана состоялось заседание Молодежного парламента, на котором подвели итоги работы в 2023 году и утвердили план на предстоящий период. На мероприятии была отмечена высокая роль молодежи в обеспечении стабильного социально-экономического развития республики.
  • Российское антидопинговое агентство выразило готовность оказать содействие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела казанской фигуристки Камилы Валиевой.
realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лишение Камилы Валиевой олимпийской медали и титула чемпионки Европы — это «пример нечестной конкуренции по устранению одной из сильнейших». По ее словам, Россия продолжит отстаивать право спортсменки на апелляцию.
  • The Economist обновил индекс «Биг Мака» — неофициальный индикатор, отражающий переоцененность или недооцененность национальных валют относительно доллара. Согласно ему, сегодня российский рубль недооценен в 2,87 раза, или на 51,88%.
  • Более 338 млрд рублей составили расходы отделения Социального фонда по Татарстану в 2023 году. Самым крупным из них является маткапитал. Именно эта социальная мера поддержки станет профильной для республики, так как на базе региона создается единый в России экспертный центр. Подробнее — в материале «Реального времени».
realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • Фигуранткой уголовного дела стала главный специалист отдела департамента закупок производственного объединения «Елабужский автозавод» Диляра Ракипова. Сотрудники Следкома заподозрили ее в коммерческом подкупе и афере на 152 тысячи рублей.
  • Polymetal International plc планирует расстаться с российскими активами до конца марта. Их продажа стала вынужденной мерой, поскольку существует риск санкций для всей группы.
  • В «Салават купере» строят поликлинику, которая станет самым крупным медучреждением первичного звена в Казани. Предполагается, что она будет обслуживать 60 тысяч человек из числа прикрепленного населения не только самого микрорайона, но и ближайших территорий.
взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru
  • К концу 2025 года особо охраняемая природная территория республиканского значения «Голубые озера» под Казанью станет «режимной» зоной. На входах построят контрольно-пропускные пункты, ограничат число мест для купания и время пребывания в лесу. Подробности — в материале «Реального времени».
  • МВД России опровергло информацию о проведении проверки в отношении певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Ранее в соцсетях разошлась информация, что якобы полиция проверяет его творчество на пропаганду движения ЛГБТ*.

Ключевые события 707-го дня специальной военной операции на Украине:

  • Россия и Украина обменялись военнопленными. Из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии. Такое же количество солдат ВСУ было передано Киеву.
  • Над территорией Белгородской области российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по наземным объектам.
  • Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Терны. Украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США.
  • На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское. Потери украинских войск составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
  • На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе теробороне в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское. ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
  • На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, а также нанесли поражение живой силе и технике теробороне в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Потери украинских войск составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
  • На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов, Малая Токмачка и Щербаки. Украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.
  • На Херсонском направлении в результате действий подразделений российской группировки войск потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
  • Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 860 танков и других боевых бронированных машин, 12 11 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы автомобильной техники.

*движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена

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Максим Кокунин
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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