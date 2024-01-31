Итоги дня: Путин встретился с доверенными лицами, Госдума приняла закон о конфискации, концепция Голубых озер
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 31 января:
- Президент России Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 в Белгородской области сбила ракета западного ЗРК Patriot. По его словам, эта информация была установлена экспертизой. Глава государства указал, что Россия настаивает, чтобы на место ЧП прислали международных экспертов и провели анализ.
- Также президент рассказал, что Россия за счет собственного производства обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов. По его словам, этого все равно недостаточно, и работа в этом направлении продолжится.
- Грядущий последний месяц зимы продолжит трехлетний цикл теплых февралей, когда столбики термометров поднимаются на несколько градусов выше климатических норм. Что касается снегопадов, то повторения январского экстрима татарстанские метеорологи не ждут.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил жилой комплекс «Южный парк» в Елабуге. Арендное жилье построили для сотрудников ОЭЗ «Алабуга» и студентов колледжа «Алабуга Политех». Комплекс состоит из 11 пятиэтажных домов и рассчитан на 4,2 тысячи человек.
- На территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие нового производства магистральных полуприцепов «Вагнермайер Руссланд». Инвестпроект предполагает организацию производства трех типов. Проектная мощность завода составляет 2,1 тысячи единиц в год.
- Председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов снял свою кандидатуру на выборах президента России. Он подал документы в ЦИК 26 декабря 2023 года. Спустя 2 дня его допустили к сбору подписей в свою поддержку и разрешили открыть избирательный счет.
- «Движение первых» запустит в Татарстане детскую банковскую карту. Получить ее могут дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. Обслуживание будет бесплатным, а за совершение покупок в некоторых магазинах и при получении определенных услуг будет начисляться кешбэк.
- С 1 сентября в российские школы вернется предмет «труд». Он будет состоять из пяти обязательных и трех вариативных модулей. В пятых — седьмых классах предмет «труд» будет проходить два часа в неделю. В восьмых — девятых — один час в неделю.
- В тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков. В ближайшее время к ним могут присоединиться еще 17 кредитных организаций. Они уже подписали договор и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в «пилот».
- Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем (окончательном) чтениях закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства.
- В Госсовете Татарстана состоялось заседание Молодежного парламента, на котором подвели итоги работы в 2023 году и утвердили план на предстоящий период. На мероприятии была отмечена высокая роль молодежи в обеспечении стабильного социально-экономического развития республики.
- Российское антидопинговое агентство выразило готовность оказать содействие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела казанской фигуристки Камилы Валиевой.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лишение Камилы Валиевой олимпийской медали и титула чемпионки Европы — это «пример нечестной конкуренции по устранению одной из сильнейших». По ее словам, Россия продолжит отстаивать право спортсменки на апелляцию.
- The Economist обновил индекс «Биг Мака» — неофициальный индикатор, отражающий переоцененность или недооцененность национальных валют относительно доллара. Согласно ему, сегодня российский рубль недооценен в 2,87 раза, или на 51,88%.
- Более 338 млрд рублей составили расходы отделения Социального фонда по Татарстану в 2023 году. Самым крупным из них является маткапитал. Именно эта социальная мера поддержки станет профильной для республики, так как на базе региона создается единый в России экспертный центр. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Фигуранткой уголовного дела стала главный специалист отдела департамента закупок производственного объединения «Елабужский автозавод» Диляра Ракипова. Сотрудники Следкома заподозрили ее в коммерческом подкупе и афере на 152 тысячи рублей.
- Polymetal International plc планирует расстаться с российскими активами до конца марта. Их продажа стала вынужденной мерой, поскольку существует риск санкций для всей группы.
- В «Салават купере» строят поликлинику, которая станет самым крупным медучреждением первичного звена в Казани. Предполагается, что она будет обслуживать 60 тысяч человек из числа прикрепленного населения не только самого микрорайона, но и ближайших территорий.
- К концу 2025 года особо охраняемая природная территория республиканского значения «Голубые озера» под Казанью станет «режимной» зоной. На входах построят контрольно-пропускные пункты, ограничат число мест для купания и время пребывания в лесу. Подробности — в материале «Реального времени».
- МВД России опровергло информацию о проведении проверки в отношении певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Ранее в соцсетях разошлась информация, что якобы полиция проверяет его творчество на пропаганду движения ЛГБТ*.
Ключевые события 707-го дня специальной военной операции на Украине:
- Россия и Украина обменялись военнопленными. Из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии. Такое же количество солдат ВСУ было передано Киеву.
- Над территорией Белгородской области российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по наземным объектам.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Терны. Украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское. Потери украинских войск составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе теробороне в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское. ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, а также нанесли поражение живой силе и технике теробороне в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Потери украинских войск составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов, Малая Токмачка и Щербаки. Украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.
- На Херсонском направлении в результате действий подразделений российской группировки войск потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 860 танков и других боевых бронированных машин, 12 11 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы автомобильной техники.
*движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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