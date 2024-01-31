В Госсовете Татарстана состоялось заседание Молодежного парламента

В Госсовете Татарстана состоялось заседание Молодежного парламента, на котором подвели итоги работы в 2023 году и утвердили план на предстоящий период. Молодые парламентарии обсудили предложения о внесении изменений в ряд федеральных законов, в том числе о молодежной политике. Членов Молодежного парламента республики поприветствовал председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что члены Молодежного парламента всегда должны быть в авангарде работы с молодежью, как в учебе или работе, так и в общественно-политической жизни:

— Ваша позиция находится на виду у многих молодых людей, поэтому вы должны показывать пример сплоченности и единства, — отметил Фарид Мухаметшин.

Отдельно он отметил высокую роль молодежи в обеспечении стабильного социально-экономического развития Татарстана:

— Нам вместе предстоит решать непростые задачи в трудных санкционных условиях и сохранить темпы развития республики. По итогам 2023 года Татарстан удержал передовые позиции среди регионов России по промышленному производству, сельскому хозяйству, строительству и другим показателям социально-экономического развития. И в этих успехах — большая заслуга нашей молодежи.

Председатель Молодежного парламента Нина Шимина высоко оценила работу всех комиссий в 2023 году. По ее словам, избранные молодые парламентарии активно работают в своих городах и районах.



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Маргарита Головатенко