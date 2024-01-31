К пилоту по цифровому рублю готовы подключиться еще 17 банков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков. В ближайшее время к ним могут присоединиться еще 17 кредитных организаций, сообщает Центробанк.

Банки подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в «пилот», когда он будет расширен.

Сейчас операции с цифровыми рублями тестируют 600 физлиц, а также почти 30 торговых и сервисных компаний.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доступ к цифровому рублю смогут получить иностранные банки. Но это произойдет не раньше 1 января 2025 года. Как говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, одна из задач цифрового рубля — это сотрудничество со странами, которые будут запускать национальную цифровую валюту. В частности, это касается членов ЕАЭС и СНГ.

Создание прототипа платформы цифрового рубля в России завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в его тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы.

Напомним, Банк России начал тестировать реальные операции с цифровым рублем с 15 августа. К началу сентября были осуществлены первые несколько тысяч операций, в эксперименте участвовали 13 банков. Платформа цифрового рубля во время «пилота» продемонстрировала свою работоспособность.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов