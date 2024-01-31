«Индекс Биг Мака»: российский рубль недооценен на 51,88%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Издание The Economist обновило «индекс Биг Мака» — неофициальный индикатор, отражающий переоцененность или недооцененность национальных валют относительно доллара. Согласно нему, сегодня российский рубль недооценен в 2,87 раза, или на 51,88%.

После начала специальной военной операции на Украине сеть ресторанов MacDonalds ушла из России. Однако ее заведения, хоть и после ребрендинга, продолжают свою деятельность, а их меню фактически не изменились.

В Соединенных Штатах «Биг Мак» стоит $5,86, в России, например, столице Татарстана, его аналог — «Биг Хит» продается за 182 рубля — $2,04.

Национальные валюты еще шести стран — Тайваня, Индонезии, Индии, ЮАР, Египта и Малайзии — недооценены относительно доллара более чем вдвое.

Напомним, в феврале 2022 года российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире, согласно «индексу Биг Мака».

Согласно данным журнала, в январе 2022 года один «Биг Мак» стоил 135 рублей, или $1,77 в России, а в США — $5,81, или примерно 444 рубля. Таким образом получается, что справедливый курс составляет 23,24 рубля за один доллар. Разница между этим показателем и обменным курсом составляла 77,42 рубля, из чего можно предположить, что рубль был недооценен на 70%.

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Максим Кокунин