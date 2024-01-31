Расходы Социального фонда по Татарстану в 2023 году превысили 338 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Более 338 млрд рублей составили расходы отделения Социального фонда по Татарстану в 2023 году. Отделение обслуживает свыше 1,106 млн пенсионеров, 321 тыс. получателей социальных выплат, свыше 217 тыс. страхователей. Данные об итогах работы представил управляющий отделением СФР Эдуард Вафин на заседании коллегии ведомства.

Татарстанцам оплатили больничные листы, в том числе в связи с материнством, на 21 млрд рублей. Всего в 2023 году было оплачено 1 136,5 тысяч листков нетрудоспособности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 1 января этого года максимальная сумма дневной выплаты по больничному листу составила 4 039 руб. С прошлого года она увеличена в 1,5 раза.

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Василя Ширшова