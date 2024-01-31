В Татарстане появится новая детская банковская карта

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Движение Первых» запустит в Татарстане детскую банковскую карту. Получить ее могут дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет, сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что обслуживание по детской банковской карте будет бесплатным. За совершение покупок в некоторых магазинах и при получении определенных услуг будет начисляться кешбэк.

Напомним, общая сумма безналичных платежей в Татарстане за девять месяцев 2023 года достигла 620,4 млрд рублей — показатель на 21% превышает аналогичный показатель 2022 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин