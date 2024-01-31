Владимир Путин: 75% жизненно важных препаратов Россия производит сама — этого недостаточно

Россия за счет собственного производства обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов, заявил президент России Владимир Путин.



— Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько — 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%! Вот это все-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно, — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил — «если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать». В частности, это касается поддержки науки, развития технологий, внутреннего рынка и производства.

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Маргарита Головатенко